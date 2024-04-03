(Дронова) Елена Михайлова 20.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Елена Михайлова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

20.06.1900

Дата смерти

08.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1900

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
21.06.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 6об.7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Прокопиев Фирсов и кр. Ивана Иванова Макарова дочь девица Ксения Иванова Макарова
Смерть
08.07.1900
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 25об.-26

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