(Дронова) Елена Михайлова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения20.06.1900
Дата смерти08.07.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
21.06.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 6об.7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Прокопиев Фирсов и кр. Ивана Иванова Макарова дочь девица Ксения Иванова Макарова
Смерть
08.07.1900
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 25об.-26