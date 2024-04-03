Дронов Василий Михайлов 21.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Василий Михайлов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.12.1903

Дата смерти

02.09.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
21.12.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 16об.-17 | Восприемники: Того же села Алексей Прокопьев Фирсов и кр. Марфа Михайлова Сафронова
Смерть
02.09.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 26об.-27

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