Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
07.11.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: села Змиевка кр. Феодор Иванов Макаров и кр. Анна Иванова Дронова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сачкова) Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сачков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.04.1930
Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
07.05.1937
Рождение ребёнка
17.12.1941
Дочь: (Сачкова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1945
Рождение ребёнка
1949
Смерть
Неизвестно