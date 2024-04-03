Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна 06.11.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
07.11.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: села Змиевка кр. Феодор Иванов Макаров и кр. Анна Иванова Дронова
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сачкова) Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сачков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сачков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.04.1930

Сын: Сачков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
17.12.1941

Дочь: (Сачкова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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