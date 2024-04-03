Сачков Николай Михайлович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСачков Николай Михайлович

Сачков Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Сачков Михаил Григорьевич

Мать: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Военная служба
Неизвестно
ID 1988658907
Дата и место призыва __.__.1944 Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Воинское звание курсант Название ВПП/ЗП 192 зсп 1 зсд Дата убытия 08.05.1945 Куда убыл (название) 20 утп Название и... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.