Сачков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Военная служба
Неизвестно
ID 1988658907
Дата и место призыва __.__.1944 Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Воинское звание курсант Название ВПП/ЗП 192 зсп 1 зсд Дата убытия 08.05.1945 Куда убыл (название) 20 утп Название и... Показать все
Смерть
Неизвестно