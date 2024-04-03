Сачков Михаил Григорьевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения21.11.1901
Дата смерти?.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: (Сачкова) Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Сын: Сачков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Дочь: (Сачкова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна