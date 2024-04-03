Сачков Михаил Григорьевич 21.11.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Михаил Григорьевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.11.1901

Дата смерти

?.05.1961

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
21.11.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 13об.-14 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Спиридонов Сачков и кр. Феодосия Макарова Бахарева
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сачкова) Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сачков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сачков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1930

Сын: Сачков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1941

Дочь: (Сачкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Смерть
?.05.1961

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