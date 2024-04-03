Сачков Григорий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1881
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Сачков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Сын: Сачков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Сын: Сачков Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Дочь: (Сачкова) Мария (Маруся) Григорьевна
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Сын: Сачков Алексей (Леонид) Григорьевич
Мать ребёнка: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна