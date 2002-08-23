(Сачкова) Мария (Маруся) Григорьевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.03.1923
Дата смерти23.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1923
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
из родившихся - 7, из ост. - 7 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 50 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павел
Смерть
23.08.2002
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.