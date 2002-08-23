(Сачкова) Мария (Маруся) Григорьевна 06.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Мария (Маруся) Григорьевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.03.1923

Дата смерти

23.08.2002

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1923

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
из родившихся - 7, из ост. - 7 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 50 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел

Смерть
23.08.2002
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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