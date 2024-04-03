Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Место рождениядер. Катино
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Антонов Фрол Никифоров
Мать: Антонова ?
Сын: Сачков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Сын: Сачков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Дочь: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Сын: Сачков Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Дочь: (Сачкова) Мария (Маруся) Григорьевна
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Сын: Сачков Алексей (Леонид) Григорьевич
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович
Дочь: Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович