Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Место рождения

дер. Катино

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Антонов Фрол Никифоров

Мать: Антонова ?

дер. Катино
Бракосочетание
25.?.1900

Муж: Сачков Григорий Спиридонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 15об.-16
Бракосочетание
25.10.1900

Муж: Сачков Григорий Спиридонович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: села Змеевки крестьяне Алексей Сачков и Семен Сачков, по невесте:крестьянеЕгор Антонов и Егор Скороходов
Рождение ребёнка
21.11.1901

Сын: Сачков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.05.1904

Сын: Сачков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Сачков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Сачков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Сачков Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Рождение ребёнка
06.03.1923

Дочь: (Сачкова) Мария (Маруся) Григорьевна

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
из родившихся - 7, из ост. - 7 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 50 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сачков Алексей (Леонид) Григорьевич

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.05.1928

Дочь: Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Сачков Григорий Спиридонович

Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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