Сачков Василий Григорьев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения25.07.1908
Дата смерти26.11.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
27.07.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Спиридонов Сачков и кр. Феодосия Макарова Бахарева
Смерть
26.11.1908
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От горловой боли | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 25об.-26