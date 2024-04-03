Сачков Василий Григорьев 25.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Василий Григорьев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

25.07.1908

Дата смерти

26.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
27.07.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Спиридонов Сачков и кр. Феодосия Макарова Бахарева
Смерть
26.11.1908
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От горловой боли | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 25об.-26

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