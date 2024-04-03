Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середа Петр Семенович

Рождение ребёнка
02.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середа Петр Семенович

Рождение ребёнка
03.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середа Петр Семенович

Смерть
2003
г. Долгопрудный
Похороны
Неизвестно
г. Долгопрудный , Московская область

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