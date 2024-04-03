Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середа Петр Семенович
Рождение ребёнка
03.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середа Петр Семенович
Смерть
2003
г. Долгопрудный
Похороны
Неизвестно
г. Долгопрудный , Московская область