Середа Петр Семенович
Место рожденияГорькая балка
Дата рождения1915
Дата смерти07.11.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Середа Семен Васильевич
Мать: Середа Вера Ивановна
Горькая балка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна
Смерть
07.11.1997
г. Долгопрудный