Середа Петр Семенович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Середа Петр Семенович

Место рождения

Горькая балка

Дата рождения

1915

Дата смерти

07.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Середа Семен Васильевич

Мать: Середа Вера Ивановна

Горькая балка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середа(Сачкова) (Сачкова) Антонина Григорьевна

Смерть
07.11.1997
г. Долгопрудный

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