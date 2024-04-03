Середа Вера Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Середа Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голобородова (Середа) Нина

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелудько (Середа) Надежда

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайворонаская (Середа) Анна

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Середа) Дуся

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Середа Илья Семенович

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Середа Петр Семенович

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Горькая балка
Рождение ребёнка
16.06.1922

Дочь: Песоцкая (Середа) Любовь

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Горькая балка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Середа Григорий Семенович

Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич

Краснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с
Смерть
Неизвестно

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