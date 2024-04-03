Середа Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голобородова (Середа) Нина
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелудько (Середа) Надежда
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайворонаская (Середа) Анна
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Середа) Дуся
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Горькая балка
Рождение ребёнка
16.06.1922
Дочь: Песоцкая (Середа) Любовь
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Горькая балка
Рождение ребёнка
1926
Сын: Середа Григорий Семенович
Отец ребёнка: Середа Семен Васильевич
Краснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с
Смерть
Неизвестно