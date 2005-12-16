Песоцкая (Середа) Любовь 16.06.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Песоцкая (Середа) Любовь

Место рождения

Горькая балка

Дата рождения

16.06.1922

Дата смерти

16.12.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1922

Отец: Середа Семен Васильевич

Мать: Середа Вера Ивановна

Горькая балка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
18.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Армавир
Смерть
16.12.2005
Армавир
Похороны
Неизвестно
г. Армавир

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