Песоцкая (Середа) Любовь
Место рожденияГорькая балка
Дата рождения16.06.1922
Дата смерти16.12.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1922
Отец: Середа Семен Васильевич
Мать: Середа Вера Ивановна
Горькая балка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
18.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Армавир
Смерть
16.12.2005
Армавир
Похороны
Неизвестно
г. Армавир