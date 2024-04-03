Середа Семен Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСереда Семен Васильевич

Середа Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Середа Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середа Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голобородова (Середа) Нина

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелудько (Середа) Надежда

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайворонаская (Середа) Анна

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Середа) Дуся

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Середа Илья Семенович

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Середа Петр Семенович

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Горькая балка
Рождение ребёнка
16.06.1922

Дочь: Песоцкая (Середа) Любовь

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Горькая балка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Середа Григорий Семенович

Мать ребёнка: Середа Вера Ивановна

Краснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.