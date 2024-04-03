Середа Григорий Семенович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Середа Григорий Семенович

Место рождения

Краснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с

Дата рождения

1926

Дата смерти

15.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Середа Семен Васильевич

Мать: Середа Вера Ивановна

Краснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с
Военная служба
1944
Ново-Кубанский РВК, Краснодарский край, Ново-Кубанский р-н
Смерть
15.04.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Германия, Бранденбург, г. Кюстрин, юго-западнее, 15 км, с. Ратшток, левый берег р. Одер, сад барского дома, братская могила

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