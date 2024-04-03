Середа Григорий Семенович
Место рожденияКраснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с
Дата рождения1926
Дата смерти15.04.1945
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Середа Семен Васильевич
Мать: Середа Вера Ивановна
Краснодарский край, Новокубанский р-н, Горькобалковский с/с
Военная служба
1944
Ново-Кубанский РВК, Краснодарский край, Ново-Кубанский р-н
Смерть
15.04.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Германия, Бранденбург, г. Кюстрин, юго-западнее, 15 км, с. Ратшток, левый берег р. Одер, сад барского дома, братская могила