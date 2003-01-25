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Место рожденияс. Новомихайловка, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, Россия
Дата рождения16.07.1916
Дата смерти25.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Новомихайловка, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Песоцкая (Середа) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Песоцкая (Середа) Любовь
Рождение ребёнка
18.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Песоцкая (Середа) Любовь
Армавир
Смерть
25.01.2003
Похороны
Неизвестно
х. Горькая балка, Краснодарский край