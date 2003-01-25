? 16.07.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Место рождения

с. Новомихайловка, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, Россия

Дата рождения

16.07.1916

Дата смерти

25.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новомихайловка, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Песоцкая (Середа) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песоцкая (Середа) Любовь

Рождение ребёнка
18.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Песоцкая (Середа) Любовь

Армавир
Смерть
25.01.2003
Похороны
Неизвестно
х. Горькая балка, Краснодарский край

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