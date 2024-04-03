Антонов Фрол Никифоров 08.08.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Фрол Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843

Отец: Антонов Никифор Антонов

Мать: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна

Никифор упоминается как Челушкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланцова(Антонова) (Антонова) Наталья Фролова

Мать ребёнка: Антонова ?

с.Кавердяк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Егор Фролов

Мать ребёнка: Антонова ?

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Мать ребёнка: Антонова ?

дер. Катино
Смерть
Неизвестно

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