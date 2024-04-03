Антонов Фрол Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843
Никифор упоминается как Челушкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланцова(Антонова) (Антонова) Наталья Фролова
Мать ребёнка: Антонова ?
с.Кавердяк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Егор Фролов
Мать ребёнка: Антонова ?
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Мать ребёнка: Антонова ?
дер. Катино
Смерть
Неизвестно