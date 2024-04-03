Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Челышкин Ерофей Петрович

Мать: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Никифор Антонов

Рождение ребёнка
01.08.1832

Дочь: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Антонов Макар Никифоров

Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Антонов Зот Никифоров

Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.08.1843

Сын: Антонов Фрол Никифоров

Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов

Никифор упоминается как Челушкин
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Антонов Прокопий Никифоров

Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов

Смерть
Неизвестно

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