Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1832
Дочь: Долгова(Антонова) (Антонова) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.08.1843
Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов
Никифор упоминается как Челушкин
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Антонов Прокопий Никифоров
Отец ребёнка: Антонов Никифор Антонов
Смерть
Неизвестно