Сачков Алексей (Леонид) Григорьевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Алексей (Леонид) Григорьевич

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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