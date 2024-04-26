Сачков Дмитрий Григорьевич 19.10.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Дмитрий Григорьевич

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

19.10.1909

Дата смерти

23.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

1919 г.р.
Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Семина) Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Крещение
20.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Скороходов и села Кавердяк кр. Наталья Фролова Буланцова
Рождение ребёнка
04.09.1934

Сын: Сачков Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: (Семина) Антонина Михайловна

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
27.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Семина) Антонина Михайловна

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
28.05.1947

Дочь: Дегтярева(Сачкова) (Сачкова) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сачков Николай (Сырка) Дмитриевич

Мать ребёнка: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: (Сачкова) Мария (Муська) Дмитриевна

Мать ребёнка: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Смерть
23.08.1975

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