Сачков Дмитрий Григорьевич
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения19.10.1909
Дата смерти23.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Скороходов и села Кавердяк кр. Наталья Фролова Буланцова
Рождение ребёнка
04.09.1934
Сын: Сачков Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: (Семина) Антонина Михайловна
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
27.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Семина) Антонина Михайловна
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
28.05.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна
Смерть
23.08.1975