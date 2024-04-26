(Семина) Антонина Михайловна Около 15.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Семина) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.02.1914

Дата смерти

28.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1914

Отец: Семин Михаил Иванович

Мать: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.09.1934

Сын: Сачков Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сачков Дмитрий Григорьевич

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
27.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Дмитрий Григорьевич

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
28.04.1992
с. Змеевка

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