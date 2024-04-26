(Семина) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.02.1914
Дата смерти28.04.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1934
Сын: Сачков Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сачков Дмитрий Григорьевич
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
27.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Дмитрий Григорьевич
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
28.04.1992
с. Змеевка