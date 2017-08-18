Сачков Виталий Дмитриевич
Место рожденияс.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти18.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.2017
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.