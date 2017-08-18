Сачков Виталий Дмитриевич 04.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Виталий Дмитриевич

Место рождения

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

18.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: Сачков Дмитрий Григорьевич

Мать: (Семина) Антонина Михайловна

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.2017
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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