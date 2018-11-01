Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна 25.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

?.11.2018

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Сачков Григорий Спиридонович

Мать: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Александр Александрович

Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Александр Александрович

Смерть
?.11.2018

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