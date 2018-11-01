Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти?.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челенков Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челенков Александр Александрович
Смерть
?.11.2018