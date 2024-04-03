Челенков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна
Смерть
1969