Челенков Александр Александрович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Челенков Александр Иванович

Мать: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Сачкова) (Сачкова) Зинаида Григорьевна

Смерть
1969

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