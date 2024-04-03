Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Челенков Александр Александрович
Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1930
Сын: Челенков Петр Александрович
Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Челенков Иван Александрович
Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1940
Сын: Челенков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1946
Дочь: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1949
Сын: Челенков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.