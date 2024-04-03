Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Осипов Павел Зиновьев

Мать: Осипова(Рогачева) 2Я Жена Мария Николаевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Челенков Александр Александрович

Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1930

Сын: Челенков Петр Александрович

Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Челенков Иван Александрович

Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1940

Сын: Челенков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1946

Дочь: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Челенков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Челенков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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