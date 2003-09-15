Челенков Петр Александрович 18.07.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1930

Дата смерти

15.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Около 1960 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930

Отец: Челенков Александр Иванович

Мать: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Челенков Иван Петрович

Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна

Смерть
15.09.2003
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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