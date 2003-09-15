Челенков Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1930
Дата смерти15.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1960
Мать ребёнка: Челенкова(Новикова) (Новикова) Мария Ивановна
Смерть
15.09.2003
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.