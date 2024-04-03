Челенков Александр Иванович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеленков Александр Иванович

Челенков Александр Иванович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Челенков Иван Самсонович

Мать: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Челенков Александр Александрович

Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1930

Сын: Челенков Петр Александрович

Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Челенков Иван Александрович

Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
15.04.1940

Сын: Челенков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
13.05.1946

Дочь: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Челенков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Похороны
Неизвестно
Ивановское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.