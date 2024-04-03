Челенков Александр Иванович
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
18.07.1930
Сын: Челенков Петр Александрович
Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Челенков Иван Александрович
Мать ребёнка: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Рождение ребёнка
13.05.1946
Рождение ребёнка
23.02.1949
Похороны
Неизвестно
Ивановское клдб.