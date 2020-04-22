Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1946
Дата смерти22.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2020
Причина смерти: ковид
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.