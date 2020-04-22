Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна 13.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1946

Дата смерти

22.04.2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1946

Отец: Челенков Александр Иванович

Мать: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключников Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Александр Дмитриевич

Смерть
22.04.2020
Причина смерти: ковид
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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