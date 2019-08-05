Ключников Александр Дмитриевич 02.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключников Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1941

Дата смерти

05.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: Ключников Дмитрий Васильевич

Мать: Ключникова(Семенова) (Семенова) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна

Смерть
05.08.2019
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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