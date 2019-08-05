Ключников Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1941
Дата смерти05.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ключникова(Челенкова) (Челенкова) Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2019
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.