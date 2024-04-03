Ключникова(Семенова) (Семенова) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1919
Дата смерти25.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1939
Дочь: Кондакова(Ключникова) (Ключникова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1941
Сын: Ключников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Васильевич
Смерть
25.05.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.