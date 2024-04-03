Ключникова(Семенова) (Семенова) Мария Максимовна 27.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлючникова(Семенова) (Семенова) Мария Максимовна

Ключникова(Семенова) (Семенова) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1919

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1919

Отец: Семенов Близнец Максим Иванов

Мать: Семенова Ххх? Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1939

Дочь: Кондакова(Ключникова) (Ключникова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1941

Сын: Ключников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Васильевич

Смерть
25.05.1992
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.