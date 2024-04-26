Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения18.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
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Рождение
18.06.1879
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.06.1879
Никольская церковь с. Малый Снежеток
Восприемники: деревни Змиевки временнообязанные крестьяне Василий Акилов Сафронов и Евдокия Ивановна Ключникова
Бракосочетание
02.?.1895
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Челенкова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Челенкова (Челенкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Челенкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Челенков Александр Иванович
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: (Челенкова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
Рождение ребёнка
13.10.1918
Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович
Смерть
Неизвестно