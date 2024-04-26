Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна 18.06.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

18.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879

Отец: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Мать: Челушкина Татьяна Никитична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.06.1879
Никольская церковь с. Малый Снежеток
Восприемники: деревни Змиевки временнообязанные крестьяне Василий Акилов Сафронов и Евдокия Ивановна Ключникова
Бракосочетание
02.?.1895

Муж: Челенков Иван Самсонович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Челенкова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Челенкова (Челенкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Челенкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Челенков Александр Иванович

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: (Челенкова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Челенков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

Рождение ребёнка
13.10.1918

Сын: Челенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Челенков Иван Самсонович

Смерть
Неизвестно

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