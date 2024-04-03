Челушкин Андрей Евстигнеевич 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкин Андрей Евстигнеевич

Челушкин Андрей Евстигнеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Челушкин Евстигней Минеевич

Мать: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1872

Сын: Челушкин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Надежда Андреева

Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
10.12.1876

Сын: Челушкин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1879

Дочь: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Челушкин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1886

Сын: Челушкин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.