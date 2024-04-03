Челушкин Андрей Евстигнеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Надежда Андреева
Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
10.12.1876
Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1879
Дочь: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1881
Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1886
Сын: Челушкин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Челушкина Татьяна Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно