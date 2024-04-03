Челушкин Евстигней Минеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1809
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1809
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челушкина 1Я Жена Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Прасковья Евстигнеевна
Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1843
Рождение ребёнка
01.01.1845
Рождение ребёнка
1847
Сын: Челушкин Андрей Евстигнеевич
Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1851
Рождение ребёнка
19.07.1854
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Челушкина) Федора Евстигнеевна
Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1857
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии