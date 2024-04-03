Челушкин Евстигней Минеевич 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкин Евстигней Минеевич

Челушкин Евстигней Минеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Челышкин Миней Григорьевич

Мать: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина 1Я Жена Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Прасковья Евстигнеевна

Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1843

Жена: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
01.01.1845

Дочь: (Челушкина) Анисья Евстигнеевна

Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1851

Сын: Челушкин Гавриил Евстигнеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
19.07.1854

Дочь: (Челушкина) Мария Евстигнеевна

Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Челушкина) Федора Евстигнеевна

Мать ребёнка: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1857
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.