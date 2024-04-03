Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Прасковья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1843
Рождение ребёнка
01.01.1845
Дочь: (Челушкина) Анисья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Челушкин Андрей Евстигнеевич
Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1851
Сын: Челушкин Гавриил Евстигнеевич
Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич
Рождение ребёнка
19.07.1854
Дочь: (Челушкина) Мария Евстигнеевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Челушкина) Федора Евстигнеевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно