Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гусев Савелий Маркьянов

Мать: Гусева Татьяна Осиповна 2Я Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Прасковья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1843

Муж: Челушкин Евстигней Минеевич

Рождение ребёнка
01.01.1845

Дочь: (Челушкина) Анисья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Челушкин Андрей Евстигнеевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1851

Сын: Челушкин Гавриил Евстигнеевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич

Рождение ребёнка
19.07.1854

Дочь: (Челушкина) Мария Евстигнеевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Челушкина) Федора Евстигнеевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстигней Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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