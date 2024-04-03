Гусева Татьяна Осиповна 2Я Жена 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Татьяна Осиповна 2Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

07.04.1853

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Савелий Маркьянов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Гусева) Наталья Савельева

Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна

Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Гусева) Ольга Савельева

Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов

Рождение ребёнка
17.02.1830

Сын: Гусев Семён Савельев

Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов

Смерть
07.04.1853
Причина смерти: от старости

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