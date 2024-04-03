Гусева Татьяна Осиповна 2Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти07.04.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна
Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Гусева) Наталья Савельева
Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Челушкина(Гусева) (Гусева) 2Я Жена Устинья Савельевна
Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Гусева) Ольга Савельева
Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов
Рождение ребёнка
17.02.1830
Сын: Гусев Семён Савельев
Отец ребёнка: Гусев Савелий Маркьянов
Смерть
07.04.1853
Причина смерти: от старости