Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

17.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гусев Савелий Маркьянов

Мать: Гусева Татьяна Осиповна 2Я Жена

Бракосочетание
08.?.1836

Муж: Челенков Егор Яковлевич

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Челенкова) Февронья Егорова

Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
27.02.1845

Дочь: (Челенкова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Челенкова) Мария Егорова

Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
22.08.1850

Сын: Челенков Павел Егорович

Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич

Смерть
17.02.1883
Причина смерти: от удушья

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