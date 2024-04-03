Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти17.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
08.?.1836
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Челенкова) Февронья Егорова
Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.02.1845
Дочь: (Челенкова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Челенкова) Мария Егорова
Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.08.1850
Отец ребёнка: Челенков Егор Яковлевич
Смерть
17.02.1883
Причина смерти: от удушья