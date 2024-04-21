Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
01.11.1854
Муж: Долгов Илья Тихонов
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
29.09.1855
Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Долгов Илья Тихонов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Долгова) Фекла (Феоктиста) Ильинична
Отец ребёнка: Долгов Илья Тихонов
Смерть
Неизвестно