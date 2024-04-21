Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Челенков Егор Яковлевич

Мать: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Бракосочетание
01.11.1854

Муж: Долгов Илья Тихонов

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
29.09.1855

Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Долгов Илья Тихонов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Долгова) Фекла (Феоктиста) Ильинична

Отец ребёнка: Долгов Илья Тихонов

Смерть
Неизвестно

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