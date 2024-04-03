Челенков Егор Яковлевич 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Егор Яковлевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1817

Дата смерти

10.12.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Челенков Яков Гаврилович

Мать: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
08.?.1836

Жена: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Челенкова) Февронья Егорова

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Рождение ребёнка
27.02.1845

Дочь: (Челенкова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Челенкова) Мария Егорова

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Рождение ребёнка
22.08.1850

Сын: Челенков Павел Егорович

Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна

Смерть
10.12.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от простуды

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