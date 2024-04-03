Челенков Егор Яковлевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1817
Дата смерти10.12.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Челенков Яков Гаврилович
Мать: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
08.?.1836
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Челенкова) Февронья Егорова
Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна
Рождение ребёнка
27.02.1845
Дочь: (Челенкова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Челенкова) Мария Егорова
Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна
Рождение ребёнка
22.08.1850
Мать ребёнка: Челенкова(Гусева) (Гусева) Анна Савельевна
Смерть
10.12.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от простуды