Челенкова Марина 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Челенкова) Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Челенкова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Челенкова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816

Сын: Челенков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1817

Сын: Челенков Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Челенкова) Аксинья 1-Я Яковлева

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Челенкова) Федора Яковлева

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева

Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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