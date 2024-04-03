Челенкова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Челенкова) Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: (Челенкова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: (Челенкова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Сын: Челенков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: (Челенкова) Аксинья 1-Я Яковлева
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: (Челенкова) Федора Яковлева
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович
Дочь: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева
Отец ребёнка: Челенков Яков Гаврилович