Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Челенков Яков Гаврилович

Мать: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Григорий Антонович

Рождение ребёнка
08.01.1830

Сын: Антонов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1832

Дочь: (Антонова) Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евфимия (Афимья) Григорьевна

Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1835

Дочь: Челушкина(Антонова) (Антонова) Наталья Григориевна

Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1843

Сын: Антонов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович

Смерть
21.11.1852
Причина смерти: от чахотки

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