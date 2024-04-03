Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1810
Дата смерти21.11.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Челенков Яков Гаврилович
Мать: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1830
Сын: Антонов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1832
Дочь: (Антонова) Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евфимия (Афимья) Григорьевна
Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1835
Дочь: Челушкина(Антонова) (Антонова) Наталья Григориевна
Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1843
Сын: Антонов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Антонов Григорий Антонович
Смерть
21.11.1852
Причина смерти: от чахотки