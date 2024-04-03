Антонов Павел Григорьевич 08.01.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Павел Григорьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

08.01.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1830

Отец: Антонов Григорий Антонович

Мать: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Крещение
08.01.1830
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Георгием. ГАРО 627/248/52, л.109 об.
Рождение ребёнка
20.04.1853

Сын: Антонов Василий Павлович

Мать ребёнка: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Рождение ребёнка
20.10.1854

Сын: Антонов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Смерть
Неизвестно

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