Антонов Павел Григорьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения08.01.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1830
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
08.01.1830
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Георгием. ГАРО 627/248/52, л.109 об.
Рождение ребёнка
20.04.1853
Мать ребёнка: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева
Рождение ребёнка
20.10.1854
Мать ребёнка: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева
Смерть
Неизвестно