Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Сачков Варфоломей Федоров

Мать: Сачкова Татьяна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1853

Сын: Антонов Василий Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
20.10.1854

Сын: Антонов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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