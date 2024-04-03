Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Сачков Варфоломей Федоров
Мать: Сачкова Татьяна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1853
Отец ребёнка: Антонов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
20.10.1854
Отец ребёнка: Антонов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно