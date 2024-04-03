Сачкова Татьяна Егорова Около 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова Татьяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Сачкова) Татьяна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Сачкова) Агафья Варфоломеева

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Сачкова) Домна Варфоломеева

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Сачкова) Анастасия Варфоломеева

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
27.05.1835

Дочь: (Сачкова) Федосья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров

с.Старокленское Раненбургского уезда
В МК 1835г с. Старокленское упоминается как крепостная крестьянка помещика Козлова
Смерть
Неизвестно

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