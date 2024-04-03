Сачкова Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Сачкова) Татьяна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Сачкова) Агафья Варфоломеева
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Сачкова) Домна Варфоломеева
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Сачкова) Анастасия Варфоломеева
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Антонова(Сачкова) (Сачкова) Дарья Варфоломеева
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
27.05.1835
Дочь: (Сачкова) Федосья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Сачков Варфоломей Федоров
с.Старокленское Раненбургского уезда
В МК 1835г с. Старокленское упоминается как крепостная крестьянка помещика Козлова
Смерть
Неизвестно