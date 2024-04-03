Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти22.01.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сачков Варфоломей Федоров
Мать: Сачкова Татьяна Егорова
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
12.07.1850
Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.08.1852
Дочь: (Ключникова) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
23.12.1853
Сын: Ключников Федор Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
13.08.1855
Дочь: (Ключникова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
18.01.1859
Дочь: Челенкова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов
Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАРО Ф.627 оп.248 д.154 л 618об
Смерть
22.01.1884
Причина смерти: от воспаления легких