Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

22.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сачков Варфоломей Федоров

Мать: Сачкова Татьяна Егорова

Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Ключников Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
12.07.1850

Сын: Ключников Илья Григорьев

Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
01.08.1852

Дочь: (Ключникова) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
23.12.1853

Сын: Ключников Федор Григорьев

Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
13.08.1855

Дочь: (Ключникова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
18.01.1859

Дочь: Челенкова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Ключников Григорий Гаврилов

Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАРО Ф.627 оп.248 д.154 л 618об
Смерть
22.01.1884
Причина смерти: от воспаления легких

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