Ключников Илья Григорьев 12.07.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключников Илья Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1850

Отец: Ключников Григорий Гаврилов

Мать: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ключникова) Неонила Ильина

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
26.03.1871

Дочь: (Ключникова) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Ключников Григорий Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.04.1875

Дочь: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1877

Сын: Ключников Петр Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.01.1879

Сын: Ключников Семен Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
16.10.1880

Дочь: (Ключникова) Прасковья Ильина

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ключников Федор Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
19.06.1884

Дочь: (Ключникова) Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Ключников Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
29.05.1887

Дочь: (Ключникова) Близнец Федосья Ильина

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.05.1887

Сын: Ключников Близнец Иван Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: (Ключникова) Мария Ильина

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Ключников Андрей Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.10.1893

Дочь: (Ключникова) Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ключников Сергей Ильин

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.02.1900

Сын: Ключников Ххх Федор Ильич

Мать ребёнка: Ключникова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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