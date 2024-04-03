Ключникова Евдокия Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлючникова Евдокия Иванова

Ключникова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ключникова) Неонила Ильина

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
26.03.1871

Дочь: (Ключникова) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Ключников Григорий Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.04.1875

Дочь: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1877

Сын: Ключников Петр Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.01.1879

Сын: Ключников Семен Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
16.10.1880

Дочь: (Ключникова) Прасковья Ильина

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ключников Федор Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
19.06.1884

Дочь: (Ключникова) Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Ключников Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
29.05.1887

Дочь: (Ключникова) Близнец Федосья Ильина

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.05.1887

Сын: Ключников Близнец Иван Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: (Ключникова) Мария Ильина

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Ключников Андрей Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
05.10.1893

Дочь: (Ключникова) Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ключников Сергей Ильин

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Рождение ребёнка
05.02.1900

Сын: Ключников Ххх Федор Ильич

Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.