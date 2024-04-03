Ключникова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Ключникова) Неонила Ильина
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: (Ключникова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Сын: Ключников Петр Ильин
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: (Ключникова) Прасковья Ильина
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: (Ключникова) Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: (Ключникова) Близнец Федосья Ильина
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Сын: Ключников Близнец Иван Ильин
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: (Ключникова) Мария Ильина
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Дочь: (Ключникова) Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев
Сын: Ключников Ххх Федор Ильич
Отец ребёнка: Ключников Илья Григорьев