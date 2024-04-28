Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина 13.04.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1875

Отец: Ключников Илья Григорьев

Мать: Ключникова Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
19.?.1892

Муж: Долгов Тихон Ефимов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.04.1895

Сын: Долгов Василий Тихонов

Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Аксинья Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Долгова) Дарья Тихонова

Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Долгов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Долгов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов

Рождение ребёнка
09.07.1915

Дочь: (Долгова) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов

Смерть
Неизвестно

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