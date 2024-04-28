Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1875
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
19.?.1892
Муж: Долгов Тихон Ефимов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.04.1895
Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Аксинья Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Долгова) Дарья Тихонова
Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов
Рождение ребёнка
09.07.1915
Дочь: (Долгова) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Ефимов
Смерть
Неизвестно