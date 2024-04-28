Долгов Тихон Ефимов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения14.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1870
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
19.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.04.1895
Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Долгова) Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
Рождение ребёнка
09.07.1915
Дочь: (Долгова) Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина
Смерть
Неизвестно