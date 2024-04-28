Долгов Тихон Ефимов 14.06.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Тихон Ефимов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

14.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1870

Отец: Долгов Ефим Иванович

Мать: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
19.?.1892

Жена: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.04.1895

Сын: Долгов Василий Тихонов

Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Аксинья Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Долгова) Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Рождение ребёнка
1905

Сын: Долгов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Долгов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Рождение ребёнка
09.07.1915

Дочь: (Долгова) Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

Смерть
Неизвестно

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