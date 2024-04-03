Долгов Иван Тихонович
Место рожденияс.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Дата рождения1905
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова(Семина) (Семина) Мария Михайловна
Бракосочетание
1922
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
1928
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.