Долгов Иван Тихонович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Иван Тихонович

Долгов Иван Тихонович

Место рождения

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области

Дата рождения

1905

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Долгов Тихон Ефимов

Мать: Долгова(Ключникова) (Ключникова) Александра Ильина

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова(Семина) (Семина) Мария Михайловна

Бракосочетание
1922

Жена: Долгова(Семина) (Семина) Мария Михайловна

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
1928
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.