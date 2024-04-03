Долгова(Семина) (Семина) Мария Михайловна
Место рожденияс.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Дата рождения1905
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов Иван Тихонович
Бракосочетание
1922
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
1936
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области