Долгова(Семина) (Семина) Мария Михайловна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Семина) (Семина) Мария Михайловна

Место рождения

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области

Дата рождения

1905

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Семин Михаил Иванович

Мать: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Иван Тихонович

Бракосочетание
1922

Муж: Долгов Иван Тихонович

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
1936
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области

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